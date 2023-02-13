Столтенберг: НАТО готово быть частью переговорных решений по Украине
Вашингтон, 13 февраля 2023, 17:42 — REGNUM Североатлантический альянс может быть частью каких-либо международных усилий по обсуждению гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
При этом он не стал рассуждать о том, «какие рамки они могут принимать».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что на встрече глав минобороны стран НАТО, которая пройдёт 14–15 февраля, будет подниматься вопрос поставок военных самолётов Киеву.
Он добавил, что сейчас приоритетом остаётся поставка Киеву уже обещанного военного оборудования, в том числе бронетехники.