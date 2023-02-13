Вашингтон, 13 февраля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс может быть частью каких-либо международных усилий по обсуждению гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Massimo Di Vita/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Касательно международных соглашений, гарантий, договоренностей, — сказал он на пресс-конференции накануне заседания глав минобороны стран НАТО. — Мы можем быть частью международных переговорных решений».

При этом он не стал рассуждать о том, «какие рамки они могут принимать».

«Но какие-либо международные договоренности, в которых союзники по НАТО предоставят гарантии, абсолютно возможны», — добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что на встрече глав минобороны стран НАТО, которая пройдёт 14–15 февраля, будет подниматься вопрос поставок военных самолётов Киеву.

Он добавил, что сейчас приоритетом остаётся поставка Киеву уже обещанного военного оборудования, в том числе бронетехники.