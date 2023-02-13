Москва, 13 февраля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 года выросла до 72,6 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».

Сергей Карпухин/ТАСС Татьяна Голикова

По её словам, в стране также зафиксировали снижение младенческой смертности, создано 1,6 тыс. объектов первичного звена, произведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи.

Читайте также: Голикову просят о допподдержке жителей новых регионов и участников СВО

Голикова добавила, что в рамках проекта «Модернизация первичного звена» в текущем году планируется построить почти 500 новых объектов, приобрести свыше 20 зданий и 730 быстровозводимых модулей.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения в России с 1 сентября 2023 года смогут осуществлять ремонт медоборудования используя неоригинальные комплектующие и запчасти.