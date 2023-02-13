В Подмосковье найдено тело экс-замглавы УМВД по борьбе с экстремизмом
Красногорск, 13 февраля 2023, 17:37 — REGNUM В подмосковной деревне Голиково обнаружено тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС.
По информации агентства, утром 13 февраля в дачном доме в деревне Голиково было обнаружено тело 72-летнего экс-заместителя начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД генерал-майора Владимира Макарова.
«Предварительно установлено, что он совершил самоубийство», — приводят журналисты слова собеседника агентства.
Уточняется, что в январе 2023 года генерал-майор Макаров был освобождён от должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.