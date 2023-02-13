Мелитополь, 13 февраля 2023, 17:37 — REGNUM ВСУ обстреляли жилые кварталы города Пологи Запорожской области. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Система залпового огня HIMARS
Система залпового огня HIMARS
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, ВСУ нанесли четыре ракетных удара при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате серьёзно пострадали жилые дома. Кроме этого, были повреждены центральный водопровод, городские коммуникации и высоковольтная линия электропередач.

Уточняется, что в периметре ракетного удара военных объектов не было.

Сейчас специалисты ликвидируют последствия обстрела.