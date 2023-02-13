ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи Запорожской области
Мелитополь, 13 февраля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли жилые кварталы города Пологи Запорожской области. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Система залпового огня HIMARS
По её информации, ВСУ нанесли четыре ракетных удара при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате серьёзно пострадали жилые дома. Кроме этого, были повреждены центральный водопровод, городские коммуникации и высоковольтная линия электропередач.
Уточняется, что в периметре ракетного удара военных объектов не было.
Сейчас специалисты ликвидируют последствия обстрела.