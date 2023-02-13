Москва, 13 февраля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Народного артиста России, режиссёра Вадима Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили 13 февраля в Союзе кинематографистов РФ.

Артем Геодакян/ТАСС Вадим Абдрашитов

Прощание с режиссёром состоится, предварительно, в Доме кино 15 или 16 февраля.

«Троекуровское кладбище — точно», — сообщили ТАСС в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Абдрашитов скончался 12 февраля в возрасте 78 лет. Свои 11 полнометражных фильмов режиссёр снял по сценарию Александра Миндадзе. Наиболее известны среди них «Слуга», «Остановился поезд», «Пьеса для пассажира» и «Время танцора».