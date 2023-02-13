Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 8 тысяч кв. м
Красноярск, 13 февраля 2023, 17:18 — REGNUM В Красноярске площадь пожара на складе возросла до 8 тыс. квадратных метров, сообщили 13 февраля в региональном главном управлении МЧС РФ.
Там отметили, что горящий склад и прилегающее к нему здание обрушились, пострадавших нет.
К месту происшествия выехал пожарный поезд. Всего к тушению пожара привлечены более 80 человек и 30 единиц техники.
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