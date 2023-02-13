Красноярск, 13 февраля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Красноярске площадь пожара на складе возросла до 8 тыс. квадратных метров, сообщили 13 февраля в региональном главном управлении МЧС РФ.

МЧС России/ТАСС Пожар на складе в Красноярске

Там отметили, что горящий склад и прилегающее к нему здание обрушились, пострадавших нет.

К месту происшествия выехал пожарный поезд. Всего к тушению пожара привлечены более 80 человек и 30 единиц техники.