Путин поздравил КПРФ с 30-летием с момента образования партии

Москва, , 17:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ) с 30-летием с момента образования. Об этом 13 февраля он сказал на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Поздравляю вас, всех членов партии, с юбилеем, ну а вас — с избранием завтрашним», — сказал Путин, напомнив, что 14 февраля 1993 года Зюганов был избран председателем ЦИК КПРФ.

Он добавил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения и вносит значительный вклад в политическую дискуссию и поиск приемлемых и рациональных решений для развития страны в экономической и социальной сферах.

По словам Путина, в вопросах обороны и безопасности с КПРФ никогда не было никаких противоречий. Он отметил, что партия часто ставила перед властями вопросы поддержки и обеспечения безопасности государства.

Напомним, КПРФ была создана на учредительно-восстановительном съезде, проходившем 13–14 февраля 1993 года в Московской области.

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