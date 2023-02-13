Старовойт: село в Курской области обесточено обстрелом со стороны ВСУ

Курск, , 17:13 — REGNUM Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области обстреляно со стороны Украины. В результате жители остались без электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 13 февраля в своём телеграм-канале.

Роман Старовойт Официальный сайт Администрации Курской Области

Он уточнил, что по селу было шесть прилётов. Один из снарядов не разорвался, для его обезвреживания вызвали специалистов.

«К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества», — добавил Старовойт.

Ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как ситуация станет безопасной.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля ВСУ также обстреляли посёлок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате повреждено здание школы.