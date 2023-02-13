Министр обороны Норвегии Грам назвал Россию главной угрозой безопасности для Европы

Осло, , 17:20 — REGNUM Россия — главная угроза безопасности для всего Евросоюза. Об этом, как передает FosvaretsForum, заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, выступая с докладом по анализу угроз национальной безопасности.

Норвежский солдат на полевых учениях Forsvarets mediesenter

13 февраля служба разведки Норвегии, полицейская служба безопасности (PST) и Управление национальной безопасности представили свои оценки угроз и рисков. В докладе, отмечается, что Россия будет представлять наибольшую угрозу для королевства в 2023 году.

«Россия сегодня представляет самую большую угрозу для норвежской и европейской безопасности», — заявил Грам, подчеркивая, что конфронтация со странами Запада будет «затяжной».

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Между тем, в норвежской службе разведки считают, что украинский конфликт может привести к росту напряженности на севере.

По словам помощника директора службы разведки Ларса Нордрама, события в мире повысили геополитическую значимость Норвегии. Он подчеркнул, что в настоящее время страны Европы зависят от королевства. В частности, речь идет о норвежской нефти и газе.

Затрагивая тему вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, Нордрам отметил, что расширение НАТО может сделать скандинавский регион важной целью для российских спецслужб.