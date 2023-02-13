Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян заявил о важности развития отношений с Россией

Ереван, , 17:10 — REGNUM О важности развития отношений с Россией заявил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян © Донат Сорокин/ТАСС

«Хачатрян высоко оценил налаженное тесное сотрудничество с РФ и подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский посол поздравил Хачатряна с назначением на должность вице-премьера Армении и заявил о готовности российской стороны развивать сотрудничество во всех сферах.

Кроме того, в сообщении отмечается, что собеседники обсудили текущую повестку российско-армянских союзнических отношений, заявили о важности расширения экономического сотрудничества, рассмотрели вопросы торгово-экономических связей.