Ереван, 13 февраля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. О важности развития отношений с Россией заявил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Донат Сорокин/ТАСС Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян

«Хачатрян высоко оценил налаженное тесное сотрудничество с РФ и подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский посол поздравил Хачатряна с назначением на должность вице-премьера Армении и заявил о готовности российской стороны развивать сотрудничество во всех сферах.

Кроме того, в сообщении отмечается, что собеседники обсудили текущую повестку российско-армянских союзнических отношений, заявили о важности расширения экономического сотрудничества, рассмотрели вопросы торгово-экономических связей.