Будапешт, , 17:19 — REGNUM Руководство Венгрии просит Белоруссию сделать всё возможное, чтобы достичь мира на территории Украины. Об этом 13 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Минск.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сийярто рассказал, что попросил белорусского коллегу, чтобы Белоруссия сделала все возможное для достижения мира на Украине и предотвращения эскалации.

Он также заявил, что коммуникационные каналы должны быть открыты.

«Если они будут закрыты, придется отказаться от надежды на мир», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, в Венгрии выступили против десятого и других пакетов санкций против России.