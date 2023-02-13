Венгрия попросила Белоруссию сделать всё для установления мира на Украине
Будапешт, 13 февраля 2023, 17:19 — REGNUM Руководство Венгрии просит Белоруссию сделать всё возможное, чтобы достичь мира на территории Украины. Об этом 13 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Минск.
Сийярто рассказал, что попросил белорусского коллегу, чтобы Белоруссия сделала все возможное для достижения мира на Украине и предотвращения эскалации.
Он также заявил, что коммуникационные каналы должны быть открыты.
«Если они будут закрыты, придется отказаться от надежды на мир», — подчеркнул он.
Как передавало ИА REGNUM, в Венгрии выступили против десятого и других пакетов санкций против России.