Минобороны РФ: российские военные сметают позиции ВСУ
Москва, 13 февраля 2023, 17:19 — REGNUM Российские военные из группировки «Отважные» уничтожают позиции ВСУ и продвигаются вперёд в зоне спецоперации, сообщает 13 февраля Минобороны РФ.
В информации, опубликованной в телеграм-канале ведомства, отмечается, что Вооружённые силы России сломили сопротивление противника и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров.
По словам командира батальона, фронт за четыре дня сдвинулся на два километра на запад, поставленные задачи выполняются эффективно.
Как сообщало ИА REGNUM, российские войска поразили пункт ремонта и восстановления украинского вооружения и военной техники у города Славянска в ДНР.