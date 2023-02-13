Москва, 13 февраля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Российские военные из группировки «Отважные» уничтожают позиции ВСУ и продвигаются вперёд в зоне спецоперации, сообщает 13 февраля Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В информации, опубликованной в телеграм-канале ведомства, отмечается, что Вооружённые силы России сломили сопротивление противника и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров.

По словам командира батальона, фронт за четыре дня сдвинулся на два километра на запад, поставленные задачи выполняются эффективно.

«Единственный проблемный вопрос сейчас — это дистанционное минирование. Противник очень активно минирует территории, которые оставляет. Становится проблематично продвигаться как технике, так и личному составу. Поэтому больше приходится привлекать инженеров», — констатировал командир.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска поразили пункт ремонта и восстановления украинского вооружения и военной техники у города Славянска в ДНР.