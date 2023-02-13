Москва, 13 февраля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Россия победит нацизм, так как обязана победить, в этом президент РФ Владимир Путин согласился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в ходе встречи 13 февраля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Геннадий Зюганов

Зюганов подчеркнул, что борьба с нацизмом приобрела судьбоносное значение для России. По его словам, он никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под пяту США. Что же касается американцев, то они «просто обнаглели».

«Но надеюсь, мы обязаны победить и победим», — сказал Зюганов.

«Так и будет», — согласился Путин.