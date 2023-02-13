Столтенберг: главы минобороны стран НАТО обсудят тему поставок самолётов Киеву

Брюссель, , 16:58 — REGNUM На встрече глав минобороны стран НАТО, которая пройдёт 14–15 февраля, будет подниматься вопрос поставок военных самолётов Киеву. Об этом 13 февраля заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я ожидаю, что этот вопрос будет подниматься», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что сейчас приоритетом остаётся поставка Киеву уже обещанного военного оборудования, в том числе бронетехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что поставки вооружений Киеву превышают возможности их производства странами НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: поставки оружия Киеву превышают возможности их производства