Брюссель, 13 февраля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. На встрече глав минобороны стран НАТО, которая пройдёт 14–15 февраля, будет подниматься вопрос поставок военных самолётов Киеву. Об этом 13 февраля заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Я ожидаю, что этот вопрос будет подниматься», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что сейчас приоритетом остаётся поставка Киеву уже обещанного военного оборудования, в том числе бронетехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что поставки вооружений Киеву превышают возможности их производства странами НАТО.