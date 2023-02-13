Париж, 13 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю уверен, что нет никаких причин не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах. Его слова приводит французская радиосеть Franceinfo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

По его словам, нет причин для недопуска россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Спортсмены готовятся к Играм годами, для некоторых это будет единственная возможность побороться в турнирах такого уровня. Больше такого шанса может и не быть», — заявил член МОК.

Дрю подчеркнул, что россияне не должны страдать из-за политики государства. Он также добавил, что участие атлетов в соревнованиях не должно быть следствием того, что происходит в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, британская спортивная команда, вероятно, не будет бойкотировать летние Олимпийские игры в 2024 году в Париже в случае допуска российских и белорусских участников.