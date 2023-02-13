Турция отказалась принять филиппинских спасателей из-за малых шансов найти выживших

Манила, , 16:45 — REGNUM Власти Турции отклонили предложение Филиппин направить в страну вторую команду спасателей, так как шансов найти выживших после землетрясения почти не осталось. Об этом сообщил представитель управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Рафаэлито Алехандро.

Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города © Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости

«Мы получили информацию о том, что турецкое правительство не будет принимать вторую группу наших спасателей», — цитирует его газета Inquirer.

По его словам, причиной отказа стало то, что критические для поиска выживших 72 часа после землетрясения прошли.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент количество погибших в Турции возросло до 31 643, при этом пострадали 80 278 человек. В стране в результате землетрясений были разрушены 66 444 здания.

Ранее в турецком городе Адыяман спасатели извлекли из-под завалов живую четырехлетнюю девочку, которая находилась под завалами 178 часов.