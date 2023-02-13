Манила, 13 февраля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Власти Турции отклонили предложение Филиппин направить в страну вторую команду спасателей, так как шансов найти выживших после землетрясения почти не осталось. Об этом сообщил представитель управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Рафаэлито Алехандро.

Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города

«Мы получили информацию о том, что турецкое правительство не будет принимать вторую группу наших спасателей», — цитирует его газета Inquirer.

По его словам, причиной отказа стало то, что критические для поиска выживших 72 часа после землетрясения прошли.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент количество погибших в Турции возросло до 31 643, при этом пострадали 80 278 человек. В стране в результате землетрясений были разрушены 66 444 здания.

Ранее в турецком городе Адыяман спасатели извлекли из-под завалов живую четырехлетнюю девочку, которая находилась под завалами 178 часов.