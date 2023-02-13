Варшава, 13 февраля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву дополнительно будет поставлено 74 танка. Его заявление журналистам опубликовало Польское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Политик сообщил, что танковая коалиция будет увеличиваться.

«Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 танков Leopard», — рассказал он, напомнив, что руководство Польши уже передало Киеву 250 постсоветских танков.

Он подчеркнул, что линия фронта проходит на Украине и власти Польши сделают всё, чтобы поддержать «украинских друзей».

Как передавало ИА REGNUM, в Китае предупредили об исчезновении Украины. А в Германии начали обучать военных ВСУ управлению танками Leopard 2.