Москва, 13 февраля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Россия и Иран могут договориться о введении безвизового режима в 2023 году. Об этом 13 февраля заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

На вопрос, могут ли страны договориться о введении безвизового режима в текущем году, Джалали ответил: «Есть такая перспектива».

Он добавил, что Иран согласен с отменой виз и предпринял шаги со своей стороны по этому вопросу.

По его словам, Тегеран ждёт ответа от российской стороны: если Москва заявит о готовности, то о безвизовом режиме можно объявить в кратчайшие сроки.