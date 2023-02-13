Россия и Иран могут ввести безвизовый режим в 2023 году
Посол Ирана в России: Тегеран готов к безвизовому режиму, если Москва заявит о готовности
Москва, 13 февраля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Россия и Иран могут договориться о введении безвизового режима в 2023 году. Об этом 13 февраля заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
На вопрос, могут ли страны договориться о введении безвизового режима в текущем году, Джалали ответил: «Есть такая перспектива».
Он добавил, что Иран согласен с отменой виз и предпринял шаги со своей стороны по этому вопросу.
По его словам, Тегеран ждёт ответа от российской стороны: если Москва заявит о готовности, то о безвизовом режиме можно объявить в кратчайшие сроки.