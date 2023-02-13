Вашингтон, 13 февраля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не отправляли свои аэростаты в воздушное пространство Китая. Об этом 13 февраля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Джон Кирби

«Это не правда, мы это не делаем. Мы не отправляем аэростаты в Китай», — сказал он.

Ранее в министерстве иностранных дел Китая заявили, что с 1 января 2022 года американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали над территорией КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра транспорта Великобритании Ричард Холден не исключил, что КНР могла использовать шпионские аэростаты на территории страны.