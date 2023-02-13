Донецк, 13 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Состоявшееся освобождение населённого пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике является ключом к освобождению Артёмовска. Об этом 13 февраля заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Он напомнил, что посёлок Красная Гора является одним из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артёмовску.

«Это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом», — отметил он, добавив, что вскоре российская артиллерия будет дотягиваться до автотрассы Часов Яр — Артёмовск и это тоже является важным.

Гагин напомнил, что ВСУ постоянно поставляли новых военнослужащих и боекомплекты и если перекрыть эту автотрассу, то будет перекрыто снабжение.

Он также добавил, что Вооружённые силы России постепенно продвигаются, а в ВСУ понимают, что украинские военнослужащие в Артёмовске обречены и скоро сдадутся.