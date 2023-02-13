Кишинёв, 13 февраля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Заявления президента Молдавии Майи Санду о попытках оппозиции изменить конституционный строй не что иное, как попытка узурпировать власть. Об этом заявила вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер 13 февраля на брифинге.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду

Санду, как сообщало ИА REGNUM, рассказала о якобы планировавшихся диверсиях и атаках на ряд государственных зданий. Глава государства призвала к законодательному расширению полномочий силовых структур на фоне предполагаемых попыток дестабилизации.

«Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране», — сказала Таубер.

Она подчеркнула, что ни Россия, ни США, ни ЕС не стоят за молдавской оппозицией, а только лишь молдавские граждане. Санду выступила с громким заявлением после того, как партия «Шор» анонсировала новые протесты против роста цен и тарифов на энергоносители.

Таубер обвинила Санду и правящую партию в покушении на конституционный строй и атаке на принципы демократии, а также призвала оппозиционные партии поддержать митинги, запланированные на 19 февраля.