Норильск, Красноярский край, 13 февраля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В аэропорту Норильска из-за сильной метели отменены три рейса, вылететь не могут более 450 пассажиров, сообщает 13 февраля пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Денис Кожевников/ТАСС Зима в Норильске

По предварительным данным, вылета в пункты назначения ожидают 458 пассажиров, из них 26 детей.

«Сегодня в международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева по причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка выполнения трёх рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Норд Стар» в город Москву, город Новосибирск и город Красноярск продолжительностью более шести часов», — подтвердили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, ночью 14 февраля на юге Красноярского края сохранится очень сильный южный ветер, порывы до 28 м/с, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании FlyDubai, направлявшийся из Дубая в Махачкалу 12 февраля, был вынужден совершить посадку в Баку из-за того, что в пункте назначения образовался туман.