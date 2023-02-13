В КНР предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России

Пекин, , 16:17 — REGNUM Читатели китайской газеты «Гуанча» назвали глупостью заявление советника офиса президента Украины Зеленского Михаила Подоляка о необходимости «победы» над Россией. Об этом они написали в комментариях.

Раздел Украины Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Читатели, недоумевая, поинтересовались, как это Украина может победить Россию?

«Какая глупость, как Украина может одержать победу над Россией? У России есть тысячи ядерных бомб, Украина гарантированно проиграет», — пишут они.

Пользователи отмечают, что скоро не будет государства Украины.

Один из пользователей поинтересовался, откуда у людей под командованием Зеленского такая уверенность и такие амбиции.

«Они много говорят, и всё это сплошь чепуха», — отметил пользователь, предположив, что это либо алкоголизм, либо наркотики.

«Однако раз уж в целом атмосфера в Европе сейчас такая волшебная, неужели только грибовидное облако сможет пробудить этих людей от весенних мечтаний?» — задал вопрос еще один читатель.

«Но Вашингтон хочет, чтобы Киев сражался до последнего украинца, потому затяните пояса», — посоветовали читатели.

Как передавало ИА REGNUM, министры обороны стран НАТО на встрече 14–15 февраля в Брюсселе намерены обсудить увеличение помощи Киеву. Запасы оружия в западных странах истощились из-за поставок Украине. Столтенберг допустил начало конфликта в Азии по аналогии с украинским. В НАТО считают нынешний этап конфликта на Украине «войной логистики».