Красноярск, 13 февраля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В Красноярске загорелось здание склада на площади 6 тыс. квадратных метров, сообщили 13 февраля в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6 тыс. квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлечены около 40 человек и 11 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября возгорание произошло в здании торгового центра в городе Красноярске. Площадь горения составила около 200 квадратных метров.

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