Москва, 13 февраля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» пройдёт в поддержку олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом 13 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Вильф/РИА Новости Фигурист Роман Костомаров

«Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы», — сказал продюсер шоу, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух.

По его словам, это мероприятие будет не развлекательным, а объединяющим, это будут «гастроли, которые должны сплотить всех нас».

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Он отметил, что 19-й всероссийский тур был запланирован ещё в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжёлые коррективы.

По словам Авербуха, все участники мероприятия постараются всесторонне поддерживать Костомарова и его семью как морально, так и материально.