Токио, 13 февраля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В Японии в 2023 финансовом году планируют заключить контракт на закупку у США крылатых ракет Tomahawk, говорится 13 февраля в материалах агентства Kyodo.

US Navy/Global Look Press Ракета

По данным СМИ, процедура развёртывания ракет в Японии может начаться в 2026 году. При этом рассматриваются и более ранние сроки. В агентстве считают, что спешка правительства Японии связана с наращиванием военного потенциала Китая и КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США запросили у властей Японии разрешения разместить на территории страны гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые снаряды наземного базирования Tomahawk. Это объясняется необходимостью уравновесить силы с Китаем.

В Японии выразили готовность предоставить США такую возможность, но конкретное место, где будут находиться ракеты, пока не определено.

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