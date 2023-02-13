Столтенберг: поставки оружия Киеву превышают возможности их производства
Столтенберг заявил, что поставки НАТО оружия Киеву превышают возможности их производства
Брюссель, 13 февраля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Поставки оружия странами НАТО на Украину превышают возможности их производства. Об этом 13 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Stefano Carofei/Global Look Press
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
«Темп поставок на Украину превышает темп нашего производства», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек НАТО добавил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений возросло с 12 до 18 месяцев.
Он также назвал текущую стадию конфликта на Украине «войной логистики».
Он отметил, что скорость спасет жизни и подчеркнул, что странам НАТО необходимо как можно скорее поставлять Киеву оружие.
Как передавало ИА REGNUM, министры обороны стран НАТО на встрече 14–15 февраля в Брюсселе намерены обсудить увеличение помощи Киеву.