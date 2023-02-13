Брюссель, 13 февраля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Поставки оружия странами НАТО на Украину превышают возможности их производства. Об этом 13 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Stefano Carofei/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Темп поставок на Украину превышает темп нашего производства», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО добавил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений возросло с 12 до 18 месяцев.

Он также назвал текущую стадию конфликта на Украине «войной логистики».

Он отметил, что скорость спасет жизни и подчеркнул, что странам НАТО необходимо как можно скорее поставлять Киеву оружие.

Как передавало ИА REGNUM, министры обороны стран НАТО на встрече 14–15 февраля в Брюсселе намерены обсудить увеличение помощи Киеву.