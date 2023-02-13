Москва, 13 февраля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Болгарская газовая компания «Булгаргаз» может отказаться выплачивать России неустойку по газовому контракту. Об этом 13 февраля заявил экономист Евгений Кынев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным ценам или нет.

«Нужно знать, какой в тот период была цена в рублях и во что обошлись бы операции с российской валютой, так как посредника стало два — от биржи и банка», — приводит его слова издание «24 часа».

Кынев также утверждает, что «Газпром» якобы не выполнил договоренности, что дает право Софии требовать неустойки от Москвы.

Напомним, что в апреле «Газпром» приостановил поставки голубого топлива болгарской компании «Булгаргаз» из-за неоплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов страны Кристиан Линднер заявил, что газ для Германии уже не будет дешёвым.