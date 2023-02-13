Харьков, Украина, 13 февраля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Украинское командование перебрасывает военных на правый берег реки Оскол в район города Купянск (Харьковская область), чтобы вести оборону против ВС РФ. Об этом ИА REGNUM сообщил 13 февраля военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Появившаяся в понедельник [информация] об отходе из Купянска 14-й мехбригады ВСУ и теробороны Харьковской области — неверна. Туда перебрасываются подкрепления. Другое дело, что здесь может быть неверная интерпретация. Значительные силы могут быть выведены с левого берега Оскола, поскольку Купянск находится на обоих берегах этой реки», — сказал Онуфриенко.

По его словам, сейчас противник создает укрепрайон на правом берегу, чтобы отделиться от ВС РФ рекой Оскол в случае, если российские военные после взятия населенного пункта Синьковка преодолеют оставшиеся шесть километров и зайдут на левобережье в Купянске.

«Но сам Купянск ВСУ сдавать не собираются, это достаточно крупный районный центр. До нашей перегруппировки осенью 2022 года там располагалась Харьковская военно-гражданская администрация. Это узел не только железных дорог, которые сейчас пока значения не имеют, поскольку находятся на линии фронта, но и автомобильных дорог, которые ведут через Чугуев на Харьков и на юг к Изюму, и на север», — указал эксперт.

Эксперт подчеркнул, что этими развязками во время боевых действий «будет пользоваться наступающая армия». «Поэтому ВСУ будут оборонять правую часть Купянска до упора — тем более что выход ВС РФ на правобережье Оскола открывает широкие возможности для наступления», — пояснил эксперт.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и украинские боевики покидают окрестности города Купянска Харьковской области.