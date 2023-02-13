Вашингтон, 13 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг текущую стадию конфликта на Украине считает «войной логистики». Он призывает к быстрой отгрузке боеприпасов и техники ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Министры обороны 14–15 февраля обсудят ускорение военных поставок Украине увеличение военных расходов, расширение производства. Мы уже наблюдаем начало российского наступления», — сказал он.

НАТО также намерено создать несколько новых структур. Среди них будет виртуальная сеть, объединяющая данные гражданских и военных спутников для нужд разведки, а также координационный центр для обеспечения защиты подводных кабелей и трубопроводов, добавил генеральный секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная военная поддержка Киева истощила запасы западных стран, при этом ряд факторов мешает нарастить объёмы выпуска боеприпасов. В числе причин — общемировой дефицит полупроводников, некоторых видов сырья, а также нехватка высококвалифицированных работников.

Больше всего в странах НАТО не хватает снарядов калибра 155 мм, ракет для систем HIMARS, боеприпасов для систем ПВО IRIS-T, Patriot и Gepard.

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