В НАТО считают нынешний этап конфликта на Украине «войной логистики»
Генсек НАТО Столтенберг назвал нынешний этап конфликта на Украине «войной логистики»
Вашингтон, 13 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг текущую стадию конфликта на Украине считает «войной логистики». Он призывает к быстрой отгрузке боеприпасов и техники ВСУ.
НАТО также намерено создать несколько новых структур. Среди них будет виртуальная сеть, объединяющая данные гражданских и военных спутников для нужд разведки, а также координационный центр для обеспечения защиты подводных кабелей и трубопроводов, добавил генеральный секретарь.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабная военная поддержка Киева истощила запасы западных стран, при этом ряд факторов мешает нарастить объёмы выпуска боеприпасов. В числе причин — общемировой дефицит полупроводников, некоторых видов сырья, а также нехватка высококвалифицированных работников.
Больше всего в странах НАТО не хватает снарядов калибра 155 мм, ракет для систем HIMARS, боеприпасов для систем ПВО IRIS-T, Patriot и Gepard.
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