* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 февраля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Блогер Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) продал загородный дом в Новой Москве за 42 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Александр Вильф/РИА Новости Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что недвижимость находится в коттеджном поселке «Синергия» Сосенского поселения. Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) продал её ещё в декабре 2022 года, но только сейчас стало известно об этом. Особняк площадью 315 кв. м расположен на участке в 12,5 сотки.

Кроме того, сообщается, что блогер выписался из квартиры отца и продал машину марки Hyundai.

Информацию о сделках также подтверждает портал starhit.ru. Издание указывает, что несколько месяцев назад журналист приобрёл апартаменты в Барселоне и обосновался в них с женой и детьми.