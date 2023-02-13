Минск, 13 февраля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Белоруссию, сообщила 13 февраля пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

Отмечается, что в программе визита — ряд мероприятий, в том числе переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, а также министром экономики республики Александром Червяковым.

«Очевидно, что многие будут нападать [на меня] из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми», — написал Сийярто в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для остановки конфликта на Украине необходимо немедленно прекратить боевые действия.

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