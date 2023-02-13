Москва, 13 февраля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие 14 февраля в ежегодном совещании судей военных, арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«14 февраля глава государства в режиме видеоконференции примет участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании будут подведены итоги работы российской судебной системы в 2022 году, а также определены приоритетные задачи на 2023 год.

На повестке дня — вопросы гражданского и административного судопроизводства, проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практика привлечения судей к ответственности, а также анализ рассмотрения дел военными судами.