Вашингтон, 13 февраля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин — жёсткий профессионал, трезвый и хладнокровный политик, заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью PBS.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Джон Болтон

По словам Болтона, Путин считал 45-го президента США Дональда Трампа «дураком, которым можно манипулировать» в определённых ситуациях. Трамп же полагал, что между ним и Путиным сложились хорошие отношения.

«Я не преуменьшаю важности личных отношений, но Владимир Путин — такой же трезвый и хладнокровный, как и любой иностранный лидер, которых я видел», — подчеркнул Болтон.

Он добавил, что Путин точно знает, в чём, по его мнению, заключаются национальные интересы России, и неуклонно их преследует. Трамп никогда не понимал, в чем заключалась природа игры Путина.

Болтон отметил, что Путин — жёсткий и хладнокровный человек, всегда производящий впечатление уверенного в себе профессионала.