Еткуль, Челябинская область, 13 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей руководительницы термального комплекса в Челябинской области, где в бассейне утонула 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

По официальным данным, прокуратурой Еткульского района Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора комплекса.

Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, трагедия произошла 23 февраля 2022 года. Следователи установили, что волосы девочки засосало в отверстие для слива воды. В результате она не смогла выплыть.