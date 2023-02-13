В Челябинской области экс-главу курорта судят за гибель ребёнка в бассейне
Экс-главу курорта в Челябинской области будут судить за гибель в бассейне 11-летней девочки
Еткуль, Челябинская область, 13 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей руководительницы термального комплекса в Челябинской области, где в бассейне утонула 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По официальным данным, прокуратурой Еткульского района Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора комплекса.
Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Напомним, трагедия произошла 23 февраля 2022 года. Следователи установили, что волосы девочки засосало в отверстие для слива воды. В результате она не смогла выплыть.