Киев, 13 февраля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В Киевской области руководителя благотворительного фонда заподозрили в том, что он за 7,5 тыс. долларов США переправлял военнообязанных граждан Украины за границу. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Сергей Корсун ИА REGNUM Побег с Украины

По версии следствия, житель Киевской области разработал схему по переправке военнообязанных граждан Украины через государственную границу.

Отмечается, что для этого он создал благотворительный фонд. В арендованном помещении фигурант уголовного дела проводил встречи с клиентами, свои услуги он оценивал от 6 тыс. до 7,5 тыс. долларов США.

Уточняется, что подозреваемый обещал военнообязанным организовать выезд за рубеж по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующей информации в систему «Путь».

В материалах дела указано, что в ходе обысков у подозреваемого были изъяты деньги, мобильные телефоны, а также компьютерная техника с информацией о его клиентах и документы с их анкетными данными.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Подозреваемый находится под стражей.