Тверь, 13 февраля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл сегодня, 13 февраля, заседание правительства региона. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в ходе заседания рассмотрены итоги реализации региональной адресной инвестиционной программы в 2022 году и обозначены задачи на ближайшие три года.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал опережающую модернизацию инфраструктуры одним из основных принципов устойчивого экономического развития нашей страны, — отметил Игорь Руденя. — На это направлена наша адресная инвестиционная программа. В текущем году планируется завершение строительства важных объектов образования, здравоохранения, спорта, коммунального и дорожного хозяйства, туристической индустрии».

В 2022 году объёмы исполнения программы были самыми высокими за последние семь лет. Большинство средств направлено на реализацию проектов в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования, дорожного хозяйства. В прошлом году была завершена реализация 28 проектов в 14 муниципалитетах. Построены детские сады в Твери и Вышнем Волочке. Наибольшее количество объектов введено в сфере ЖКХ. Завершена реконструкция очистных сооружений в селе Городня Конаковского района, выполнены первый этап реконструкции очистных сооружений в Конаково, модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. В селе Горицы Кимрского округа и селе Застолбье Рамешковского округа построены новые котельные.

Выполнен значительный объем работ по газификации территорий. Так, в городе Красный Холм и посёлке Оленино построены внутрипоселковые газовые сети, начались работы по строительству газовых сетей в городе Нелидово. Построены объекты газификации в населённых пунктах Кимрского, Сонковского, Ржевского, Рамешковского, Вышневолоцкого округов, Конаковского и Калининского районов. Подготовлена проектная документация на строительство внутрипоселковых газовых сетей по посёлку Максатиха.

В сфере дорожного хозяйства реконструирован подъезд к деревне Дорожаево Зубцовского округа, где расположен туристический объект, построены линии наружного электроосвещения в селе Медное Калининского района, пешеходная дорожка вдоль автомобильной дороги «Москва — Рига» — Хорошево в Ржевском округе. Выполнена документация для дальнейшей реализации в рамках АИП реконструкции моста через реку Райчона на автодороге Торжок — Осташков и моста через реку Ведемья на дороге Михайловское-Власьево — Вишняково в Калининском районе.

Ряд объектов адресной инвестиционной программы находится в процессе строительства. Это Западный мост, Бежецкая ЦРБ, гребная база на реке Тверца, очистные сооружения в Твери, Старице, Торжке, водозаборные сооружения в Ржеве, детские поликлиники в Кимрах, Твери, Торжке, Старицкая поликлиника, школа и детский сад в столице Верхневолжья, павильон у Ржевского мемориала советскому солдату, комплекс инфраструктуры «Волжское море» и прочие.

Среди приоритетных объектов АИП также — строительство детской областной клинической больницы, крытого футбольного манежа и спортивного центра по гребле на Волге в Твери, нового здания детского дома «Родничок» в Калязине, школы в деревне Вахонино Конаковского района, автодороги по улице Левитана в Твери, реконструкция дороги Большое Эскино — Трестино — Жданово и другие.

По результатам рассмотрения вопроса губернатор Игорь Руденя поручил ответственным министерствам и главам территорий, где реализуются проекты, усилить личный контроль строительства объектов АИП, а также претензионную работу с подрядчиками, которые не выполняют обязательства по контрактам.