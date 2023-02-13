Москва, 13 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Блогер Николай Лебедев (Nekoglai), ранее выдворенный из России за нарушение миграционного законодательства, объявлен МВД России в розыск. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Пресненский суд Москвы/ТАСС Блогер Николай Лебедев (Некоглай)

Блогер разыскивается по статье Уголовного розыска, однако по какой именно, не указывается.

Напомним, в ноябре 2022 года блогер Некоглай был задержан в Москве после публикации видео с пародией на российского военного. Его задержали до выяснения личности, поскольку в момент задержания у Лебедева не оказалось паспорта.

В конце ноября блогера выдворили из России.