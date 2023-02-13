Москва, , 15:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссёра Вадима Абдрашитова, который ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает 13 февраля пресс-служба Кремля.

Режиссёр Вадим Абдрашитов © Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава государства назвал Абдрашитова выдающимся режиссёром и педагогом, одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа.

Путин отметил, что Абдрашитов прошёл большой профессиональный путь и оставил богатое творческое наследие. Будучи также педагогом, он воспитал целую плеяду талантливых учеников. Искреннее признание зрителей он снискал преданным служением искусству.

Вадим Абдрашитов скончался 12 февраля. Источник в окружении режиссёра сообщил ТАСС, что причиной смерти стала продолжительная болезнь после перенесенного заболевания COVID-19.

Первая картина Абдрашитова — короткометражный фильм «Остановите Потапова!» — вышла в 1974 году. Это бы дипломный проект режиссёра. Все свои последующие 11 фильмов режиссёр снял по сценарию Александра Миндадзе. Наиболее известны среди них «Слуга», «Остановился поезд», «Пьеса для пассажира» и «Время танцора». В 1992 году режиссёра удостоили звания Народного артиста России.