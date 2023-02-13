Брюссель, , 15:03 — REGNUM Еврокомиссия считает, что пик роста потребительских цен в Евросоюзе пройден. Соответствующая информация представлена в зимнем экономическом прогнозе комиссии.

Экономический кризис в ЕС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Три месяца падения уровней инфляции подтверждают, что, как и прогнозировалось осенью, пик уже позади», — говорится в опубликованном прогнозе.

В 2022 году инфляция в ЕС превысила отметку в 11%.

Согласно зимнему экономическому прогнозу, инфляция в 2023 году составит 7%, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Прогноз на следующий год снижен на 0,2%, до 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер заявила, что в Германии начали обучать танковые экипажи ВСУ управлению Leopard 2.