Симферополь, 13 февраля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Крыму на 14 и 15 февраля объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется порывистый ветер и сильный снег, передаёт ГУ МЧС России по региону.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела днём 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15–20 м/с, местами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, 7–8 февраля в Крыму также из-за неблагоприятных погодных условий действовало штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в центральных регионах России типичная для весны погода установится «не раньше сроков, предусмотренных природой». В марте ожидаются «волны холода и снежные заряды», наступления тепла следует ожидать лишь в конце первой декады апреля.