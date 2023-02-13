В Калужской области подготовят поправки по внесудебному прекращению гражданства мигрантов

Калуга, , 14:48 — REGNUM В Калужской области упростят процедуру лишения гражданства для мигрантов, находящиеся на территории региона незаконно. Об этом 13 февраля сообщил губернатор области Владислав Шапша в Telegram-канале.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те, кто незаконно получил наше гражданство, должны его лишиться. Считаю необходимым максимально упростить процедуру лишения гражданства тех лиц, кто получил его незаконным путём», — написал Шапша.

Он рассказал, что провёл совещание с силовиками, на котором было заявлено о необходимости проследить путь каждого поддельного сертификата.

Глава региона поручил юристам подготовить поправки в законодательство, которые разрешат внесудебное прекращение гражданства, полученного на основании фальшивых документов. С таким предложением планируется выйти на федеральный уровень.

Кроме того, власти Калужской области предложили ужесточить порядок работы организаций, которые ведут образовательную деятельность и выдают иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.