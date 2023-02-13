Анкара, , 14:51 — REGNUM В турецком городе Адыяман спасатели извлекли из-под завалов живую четырехлетнюю девочку, которая находилась под завалами 178 часов. Об этом 13 февраля написал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на своей странице в социальной сети.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На 178-й час после землетрясения в Адыямане спасена четырехлетняя Мирай. Она жива и здорова», — сообщил министр.

Как передавало ИА REGNUM, в результате землетрясений в Турции погибли более 31 тыс. человек. Спасатели МЧС РФ спасли восемь человек из-под завалов в Турции и Сирии.